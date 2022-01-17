17.01.2022 15:02 Евгений Клочко

Сколько вакцинированных пациентов проходят стационарное лечение от COVID-19 в Харькове

В харьковской мэрии рассказали, сколько пациентов находится на стационаре на лечении от коронавируса в больницах Харькова.



Сколько вакцинированных пациентов проходят стационарное лечение от COVID-19 в Харькове



Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета, по состоянию на 17 января в стационарах коммунальной формы собственности Харькова находится 408 больных коронавирусной инфекцией, в том числе - 78 вакцинированных (19%).

Наполненность кроватей составляет 26%:

больница 8 – 73 (24%),

больница №13 – 85 (53%),

больница №17 – 182 (43%),

больница №18 – 22 (8%),

больница № 25 – 17 (6.3%),

роддом №2 – 29 (26%).

За последние сутки в медицинские учреждения города госпитализирован на лечение 41 больной.

На кислородной поддержке находятся 294 пациента (72%), в отделении интенсивной терапии и реанимации – 44 (10.7%), из них на аппарате ИВЛ – 15 (3.6% от количества находящихся на лечении).

Ранее сообщалось, что на Харьковщине подтвердили первые случаи нового штамма коронавируса "Омикрон ". В связи с этим в регионе начали подготовку медицинского персонала первичного, вторичного и третичного звена.