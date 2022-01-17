    
Главная Новости Харькова Медицина Сколько вакцинированных пациентов проходят стационарное лечение от COVID-19 в Харькове
17.01.2022  15:02   Евгений Клочко

Сколько вакцинированных пациентов проходят стационарное лечение от COVID-19 в Харькове

В харьковской мэрии рассказали, сколько пациентов находится на стационаре на лечении от коронавируса в больницах Харькова.


Сколько вакцинированных пациентов проходят стационарное лечение от COVID-19 в Харькове
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета, по состоянию на 17 января в стационарах коммунальной формы собственности Харькова находится 408 больных коронавирусной инфекцией, в том числе - 78 вакцинированных (19%).
Наполненность кроватей составляет 26%:
 
  • больница 8 – 73 (24%),
  • больница №13 – 85 (53%),
  • больница №17 – 182 (43%),
  • больница №18 – 22 (8%),
  • больница № 25 – 17 (6.3%),
  • роддом №2 – 29 (26%).
За последние сутки в медицинские учреждения города госпитализирован на лечение 41 больной.
 
На кислородной поддержке находятся 294 пациента (72%), в отделении интенсивной терапии и реанимации – 44 (10.7%), из них на аппарате ИВЛ – 15 (3.6% от количества находящихся на лечении).
 
Ранее сообщалось, что на Харьковщине подтвердили первые случаи нового штамма коронавируса "Омикрон". В связи с этим в регионе начали подготовку медицинского персонала первичного, вторичного и третичного звена.
 
Тэги:  коронавирус, covid-19, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.01 Культура и Туризм Молдова ввела новые правила въезда на свою территорию: что нужно знать 17.01 Медицина Первый случай заражения "Омикроном" обнаружен в Харьковской области 17.01 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 17 января
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 