17.01.2022 15:02 Евгений Клочко
Сколько вакцинированных пациентов проходят стационарное лечение от COVID-19 в Харькове
В харьковской мэрии рассказали, сколько пациентов находится на стационаре на лечении от коронавируса в больницах Харькова.
Сколько вакцинированных пациентов проходят стационарное лечение от COVID-19 в Харькове
Как сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета, по состоянию на 17 января в стационарах коммунальной формы собственности Харькова находится 408 больных коронавирусной инфекцией, в том числе - 78 вакцинированных (19%).
Наполненность кроватей составляет 26%:
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больница 8 – 73 (24%),
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больница №13 – 85 (53%),
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больница №17 – 182 (43%),
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больница №18 – 22 (8%),
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больница № 25 – 17 (6.3%),
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роддом №2 – 29 (26%).
За последние сутки в медицинские учреждения города госпитализирован на лечение 41 больной.
На кислородной поддержке находятся 294 пациента (72%), в отделении интенсивной терапии и реанимации – 44 (10.7%), из них на аппарате ИВЛ – 15 (3.6% от количества находящихся на лечении).
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