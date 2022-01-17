17.01.2022 15:24 Евгений Клочко

Харьковские школьники разработали игру «Джобби» для помощи трудоустройства подростков

Команда школьниц из Харькова создала профориентационную игру, чтобы обучить подростков навыкам поиска работы.

Как сообщает РЕДПОСТ , презентация профориентационной настольной игры «Джобби» состоялась в Харьковском лицее №8. Ее цель - в интерактивном формате сформировать и развить навыки трудоустройства у подростков. Игра объединила элементы диджитала и ролевой игры, чтобы сделать процесс обучения интересным и увлекательным.

Авторы проекта - пять харьковских школьниц, ставших финалистками инновационной программы для молодежи «UPSHIFT», которая реализуется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) совместно с Фондом «Профессиональное развитие Харькова» при поддержке Харьковского городского совета. В рамках программы девушки разработали проект и получили финансовую и менторскую поддержку для его реализации.

Во время игры участники могут получить знания о трудоустройстве подростков, трудовых правах, научиться выбирать надежные объявления, составлять резюме, проходить собеседование, преодолевать трудности на рабочем месте.

По словам авторов проекта, они планируют проводить презентации и саму игру в школах, молодежных центрах и прочее.