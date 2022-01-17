17.01.2022 15:47 Виталий Хиневич

Роды за решеткой в Украине: пособие при рождении ребенка в 2022 году

Женщина, которая родила ребенка в местах лишения свободы, имеет право на получение социальной выплаты в размере, определенном действующим законодательством.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство юстиции Украины. Сообщается, что если осужденная родила ребенка в местах лишения свободы, она имеет право на получение социальной выплаты, в соответствии с законом. Материальная помощь предоставляется сразу после рождения малыша, а далее на протяжении трех лет будет выплачиваться оставшиеся сумма денежных средств.

Для этого заключенной необходимо написать заявление, которое администрация исправительного учреждения передаст в соответствующие органы. Сделать эту процедуру нужно не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Деньги женщинам не будут выдаваться, они будут храниться на депозитном счету новорожденного, который открывает администрация исправительного учреждения.

Денежные средства мать ребенка сможет получить после своего освобождения, если он находился вместе с ней в колонии.

Если у ребенка были опекуны, и он находился с отцом или с другими родственниками, то именно они имеют право распоряжаться средствами. Опекуны могут сохранить денежные средства до наступления совершеннолетия новорожденного, тогда именно он будет распоряжаться деньгами, полученными при рождении.

Согласно законопроекта повышение выплат из бюджета при рождении ребенка с 1 января 2022 года возрастет до 50 тысяч гривен.