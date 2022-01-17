17.01.2022 15:59 Дмитрий Колоней

Садистами становятся от скуки - результат исследования

Садистское поведение людей изучалось в различных условиях.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на MedicalXpress, датские ученые Орхусского университета, пришли к выводу о том, что скука может быть фактором, провоцирующим садистское поведение. В своих исследованиях группа описывает свой обзор девяти уникальных исследований, которые они рассмотрели и которые включали изучение садистского поведения людей в различных условиях, и то, что они обнаружили при этом.

Выяснилось, что люди чаще признавались в намеренном причинении вреда другим, когда им было скучно. Военнослужащие причиняют вред своим коллегам, а взрослые оскорбляют детей словесно или физически.

Отметив, что все первые четыре исследования были основаны на сценариях самоотчетов, исследователи рассмотрели другие исследования, которые включали проведение экспериментов и изучение результатов. В первом добровольцев просили посмотреть видеоролики, некоторые из которых были более скучными, чем другие.

Пока они смотрели, добровольцам разрешили пропустить личинок через кофемолку, чтобы развеять скуку (добровольцы были обмануты, на самом деле ни один личинка не пострадала). Исследователи обнаружили, что большая часть перемалывания личинок была сделана теми, кто смотрел более скучные видео. В двух других экспериментах онлайн-добровольцам было позволено решить, дать ли больше денег другому участнику или вычесть из их счета. В обоих исследованиях было обнаружено, что те, кто чувствует себя более скучно, чаще вычитают.

В заключение исследователи предполагают, что скука, по-видимому, играет роль в садистском поведении и что она, по-видимому, связана с попытками смягчить негативные чувства, связанные с ней.