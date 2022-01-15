15.01.2022 19:55 Виталий Хиневич

Медицинские маски делают людей более привлекательными – эксперты

Исследователи сообщают, что ношение медицинских масок делает мужчин и женщин более привлекательными.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание Sky News.

Сообщается, что эксперты Калифорнийского университета заявили, что люди выглядят привлекательнее во время ношения медицинских масок. С начала коронавирусной эпидемии многие люди боялись скрывать свои лица за масками, ссылаясь на то, что они не дают рассмотреть мимику человека и скрывают красоту лица.

Доктор Майкл Льюис из Школы психологии университета и его эксперт в области психологии лиц решили провести исследование, которое позволило определить, как изменилось мнение граждан о ношении медицинских масок с 2020 года.

Таким образом, экспертам удалось выяснить, что теперь лица считаются более привлекательными во время ношения медицинской маски. Более того, многих привлекает именно цвет синей маски на лице. Другая категория граждан выразила положительные слова в адрес людей, которые носят тканевые маски.

«Мы также обнаружили, что лица, закрытые маской из ткани, считаются более привлекательными, чем когда они не закрыты»,- сообщил доктор Майкл Льюис.

По мнению доктора, люди уже перестали бояться тех людей, которые вышли на улицу в маске и не думают, что человек болен.

«Текущее исследование показывает, что пандемия изменила нашу психологию в том, как мы воспринимаем носителей масок. Когда мы видим кого-то в маске, мы больше не думаем: «У этого человека болезнь, мне нужно держаться подальше»,- подытожил Майкл Льюис.

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