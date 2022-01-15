15.01.2022 18:50 Виталий Хиневич

Автомобиль службы такси сбил собаку в Харькове и уехал: комментарий компании

Служба готова взять на себя расходы, связанные с лечением животного.

Об этом стало известно корреспонденту РЕДПОСТ во время общения с представителем компании.

В пресс-службе компании ONtaxi заявили, что сейчас занимаются поисками сбитой собаки, а именно, уточняют, в какой из ветеринарных клиник она может находиться. Так как на видео, опубликованном в социальных сетях указанно, что мужчина подошел и перенес на руках собаку с проезжей части на тротуар.

Более того, компания готова взять на себя все расходы, необходимые для лечения четвероногого, а также найти ему семью, если он ее не имеет. Также виновник происшествия уже снят с линии и заблокирован.

Служба ONtaxi такси просит харьковчан удобным для них способом сообщить о возможном местонахождении травмированной собаки.

Напомним, 15 января днем водитель службу ONtaxi допустил наезд на собаку в Харькове и не остановился.