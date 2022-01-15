15.01.2022 18:50 Виталий Хиневич
Автомобиль службы такси сбил собаку в Харькове и уехал: комментарий компании
Служба готова взять на себя расходы, связанные с лечением животного.
Об этом стало известно корреспонденту РЕДПОСТ
во время общения с представителем компании.
В пресс-службе компании ONtaxi заявили, что сейчас занимаются поисками сбитой собаки, а именно, уточняют, в какой из ветеринарных клиник она может находиться. Так как на видео, опубликованном в социальных сетях указанно, что мужчина подошел и перенес на руках собаку с проезжей части на тротуар.
Более того, компания готова взять на себя все расходы, необходимые для лечения четвероногого, а также найти ему семью, если он ее не имеет. Также виновник происшествия уже снят с линии и заблокирован.
Служба ONtaxi такси просит харьковчан удобным для них способом сообщить о возможном местонахождении травмированной собаки.
Напомним, 15 января днем водитель службу ONtaxi допустил наезд
на собаку в Харькове и не остановился.
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