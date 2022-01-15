15.01.2022 18:25 Илья Романов
Коммунальщики продолжают ликвидировать последствия непогоды в Харькове
Коммунальные службы продолжают реагировать на аварийные обращения харьковчан.
СКП "Харьковзеленстрой"
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ
со ссылкой на Специализированное коммунальное предприятие «Харьковзеленстрой».
Сообщается, в ходе обработки заявок оставленными жителями Харькова, по улице Пушкинской, 53-б, Московском проспекте 242/2 и на Салтовском шоссе были убраны упавшие деревья.
Кроме этого на части улиц Индустриального района были убраны ветви деревьев, которые вследствие сильных порывов ветра упали на дорожное покрытие.
Напомним, циклон
принес в Харьков осадки в виде снега и порывы ветра.
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