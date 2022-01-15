15.01.2022 18:25 Илья Романов

Коммунальщики продолжают ликвидировать последствия непогоды в Харькове

Коммунальные службы продолжают реагировать на аварийные обращения харьковчан.



СКП "Харьковзеленстрой"

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ со ссылкой на Специализированное коммунальное предприятие «Харьковзеленстрой».

Сообщается, в ходе обработки заявок оставленными жителями Харькова, по улице Пушкинской, 53-б, Московском проспекте 242/2 и на Салтовском шоссе были убраны упавшие деревья.

Кроме этого на части улиц Индустриального района были убраны ветви деревьев, которые вследствие сильных порывов ветра упали на дорожное покрытие.

Напомним, циклон принес в Харьков осадки в виде снега и порывы ветра.