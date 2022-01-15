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15.01.2022  18:25   Илья Романов

Коммунальщики продолжают ликвидировать последствия непогоды в Харькове

Коммунальные службы продолжают реагировать на аварийные обращения харьковчан.


СКП "Харьковзеленстрой"
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ со ссылкой на Специализированное коммунальное предприятие «Харьковзеленстрой».
 
Сообщается, в ходе обработки заявок оставленными жителями Харькова, по улице Пушкинской, 53-б, Московском проспекте 242/2 и на Салтовском шоссе были убраны упавшие деревья.
 
Кроме этого на части улиц Индустриального района были убраны ветви деревьев, которые вследствие сильных порывов ветра упали на дорожное покрытие. 
 
Напомним, циклон принес в Харьков осадки в виде снега и порывы ветра. 
 
Тэги:  харьков, происшествие, жкх
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