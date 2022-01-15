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15.01.2022  06:00   Рита Парфенова

Снегопады и магнитная буря: прогноз погоды в Харькове на 15 и 16 января

Выходные ожидаются прохладные и снежные.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 15 и 16 января 2022 года

«Ныряющий» циклон Famke обеспечит осадки в выходные, а его противостояние с антициклоном Carlos приведет к ослаблению ветреной погоды. После пятничных «плюсов» температура немного снизится, на дороги вернется гололед. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В субботу, 15 января, c утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Мелкий снег будет идти ночью и утром. Днем ожидается слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2°...-4°С, днем 0°...-2°С (температура комфорта -7°С).

В воскресенье, 16 января, облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2°...-7°С, днем 0°...-5°С (температура комфорта -6°С).

Вероятность магнитных бурь: 30%. В ночь с субботы на воскресенье будут происходить слабые магнитные бури. Вспышки на Солнце окажутся кратковременными. Можно не опасаться сильного упадка сил и нарушений сна, а также обострения хронических заболеваний.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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