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15.01.2022  20:35   Виталий Хиневич

Поезд сообщением «Харьков-Бахмут» изменит график движения

«Укрзалізниця» меняет график движения поездов, которые курсируют по маршруту «Харьков-Бахмут».

Расписание поезда "Харьков-Бахмут"
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой железной дороги.
 
Отмечается, что электропоезд №7057-7096 "Харьков - Бахмут – Харьков» с 16 января изменит свое расписание. 
 
Поезд будет отправляться из Бахмута в 11:30 и прибывать в Харьков в 15:28. Ранее он выезжал в 11:25. Из Харькова электропоезд будет отправляться в 19:00 и прибывать на станцию «Бахмут» в 23:10.  До этого электричка выезжала в 18:53 и завершала свой рейс в Бахмуте в 23:00. 
 
Напомним, харьковские электрички стали доступны для маломобильных людей. Пригородные поезда оборудовали поручнями для людей с особыми потребностями.
 
Источник:   Донецкая железная дорога
 Тэги:  поезд, график, харьков
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