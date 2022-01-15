15.01.2022 20:35 Виталий Хиневич

Поезд сообщением «Харьков-Бахмут» изменит график движения

«Укрзалізниця» меняет график движения поездов, которые курсируют по маршруту «Харьков-Бахмут».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой железной дороги.

Отмечается, что электропоезд №7057-7096 "Харьков - Бахмут – Харьков» с 16 января изменит свое расписание.

Поезд будет отправляться из Бахмута в 11:30 и прибывать в Харьков в 15:28. Ранее он выезжал в 11:25. Из Харькова электропоезд будет отправляться в 19:00 и прибывать на станцию «Бахмут» в 23:10. До этого электричка выезжала в 18:53 и завершала свой рейс в Бахмуте в 23:00.

Напомним, харьковские электрички стали доступны для маломобильных людей. Пригородные поезда оборудовали поручнями для людей с особыми потребностями.