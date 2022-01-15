15.01.2022 21:05 Виталий Хиневич
В Тихом океане произошло извержение подводного вулкана
В тихоокеанской стране Тонга бушует цунами.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание «Корреспондент».
Сообщается, что извержение подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай вызвало цунами в южной части Тихого океана. Извержение могли услышать жители Новой Зеландии и Австралии. Местные жители сообщают, что были слышны звуки похожие на взрывающиеся бомбы.
Почти на всей территории Тонга фиксируются перебои с электричеством, телефонной связи и интернета.
Напомним, ранее в Украине произошло землетрясение
магнитудой в 2,4 балла.
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