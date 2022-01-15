15.01.2022 21:05 Виталий Хиневич

В Тихом океане произошло извержение подводного вулкана

В тихоокеанской стране Тонга бушует цунами.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Корреспондент».

Сообщается, что извержение подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай вызвало цунами в южной части Тихого океана. Извержение могли услышать жители Новой Зеландии и Австралии. Местные жители сообщают, что были слышны звуки похожие на взрывающиеся бомбы.

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Почти на всей территории Тонга фиксируются перебои с электричеством, телефонной связи и интернета.

Напомним, ранее в Украине произошло землетрясение магнитудой в 2,4 балла.