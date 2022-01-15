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15.01.2022  21:05   Виталий Хиневич

В Тихом океане произошло извержение подводного вулкана

В тихоокеанской стране Тонга бушует цунами.

Цунами Тонга
 
 Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Корреспондент».
 
Сообщается, что извержение подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай вызвало цунами в южной части Тихого океана. Извержение могли услышать жители Новой Зеландии и Австралии. Местные жители сообщают, что были слышны звуки похожие на взрывающиеся бомбы. 
 
 
Почти на всей территории Тонга фиксируются перебои с электричеством, телефонной связи и интернета.
 
Напомним, ранее в Украине произошло землетрясение магнитудой в 2,4 балла.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  вулкан, тихий океан, харьков
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