Мальчик ехал к дедушке на электричке и потерялся под Харьковом

Заблудившегося подростка нашли и вернули в семью.
О пропаже 12-летнего ребенка в полицию заявил 67-летний мужчина, передает РЕДПОСТ. Мужчина рассказал, что внук отправился к нему на электричке, дедушка должен был встретить мальчика на станции, но ребенок так и не сошел с поезда. Телефона у ребенка не было.
Обеспокоенный родственник обратился к правоохранителям. Полицейским понадобилось меньше часа, чтобы разыскать мальчика. Оказывается, ребенок перепутал, сошел на другой железнодорожной остановке и заблудился. С мальчиком все в порядке.
С несовершеннолетним и дедушкой полицейские провели профилактическую беседу.
Напомним, 12 января правоохранители Харькова нашли и вернули в семью 15-летнюю девушку, которая поругалась с матерью и ушла ночью из дома.
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