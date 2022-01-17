17.01.2022 14:33 Рита Парфенова

Мальчик ехал к дедушке на электричке и потерялся под Харьковом

Заблудившегося подростка нашли и вернули в семью.

О пропаже 12-летнего ребенка в полицию заявил 67-летний мужчина, передает РЕДПОСТ. Мужчина рассказал, что внук отправился к нему на электричке, дедушка должен был встретить мальчика на станции, но ребенок так и не сошел с поезда. Телефона у ребенка не было.

Обеспокоенный родственник обратился к правоохранителям. Полицейским понадобилось меньше часа, чтобы разыскать мальчика. Оказывается, ребенок перепутал, сошел на другой железнодорожной остановке и заблудился. С мальчиком все в порядке.



С несовершеннолетним и дедушкой полицейские провели профилактическую беседу.

Напомним, 12 января правоохранители Харькова нашли и вернули в семью 15-летнюю девушку, которая поругалась с матерью и ушла ночью из дома.