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17.01.2022  14:33   Рита Парфенова

Мальчик ехал к дедушке на электричке и потерялся под Харьковом

Заблудившегося подростка нашли и вернули в семью.

Под Харьковом 12-летний мальчик ехал в дедушке на электропоезде и потерялся

О пропаже 12-летнего ребенка в полицию заявил 67-летний мужчина, передает РЕДПОСТ. Мужчина рассказал, что внук отправился к нему на электричке, дедушка должен был встретить мальчика на станции, но ребенок так и не сошел с поезда. Телефона у ребенка не было.

Обеспокоенный родственник обратился к правоохранителям. Полицейским понадобилось меньше часа, чтобы разыскать мальчика. Оказывается, ребенок перепутал, сошел на другой железнодорожной остановке и заблудился. С мальчиком все в порядке.

С несовершеннолетним и дедушкой полицейские провели профилактическую беседу.

Напомним, 12 января правоохранители Харькова нашли и вернули в семью 15-летнюю девушку, которая поругалась с матерью и ушла ночью из дома.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ребенок, потерядся, полиция, харьков
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