10.02.2022 11:59 Рита Парфенова

Под Харьковом погиб неизвестный пешеход: полиция просит помощи

Правоохранители просят откликнуться свидетелей смертельного ДТП с пешеходом.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что правоохранители просят содействие в установлении личности погибшего пешехода и самих обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, передает РЕДПОСТ.



Тело неизвестного мужчины с телесными повреждениями обнаружили на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский».



Предварительно установлено, что 9 февраля около 22:55 неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуева в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода - мужчину с виду 30-40 лет. Тело умершего направлено в морг. Его личность, а также личность злоумышленника устанавливаются.



Следователями по факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.

Ранее мы писали, что свидетелей и очевидцев смертельного ДТП с пешеходом, произошедшего 31 января 2022 года около 18:30 в Купянске, просят обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему следователю Катречко Денису Олеговичу.



