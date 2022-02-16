16.02.2022 10:02 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 16 февраля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 855 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1765 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 295 536 человек. Выздоровело 248 965 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 39 811 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1021 человек (в том числе у 855 жителей города Харькова). 192 человека заболели в Изюмском районе, 132 – в Лозовском, 120 – в Богодуховском, 111 – в Чугуевском,102 – в Красноградском, 87 – в Купянском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 15 февраля.