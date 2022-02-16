16.02.2022 09:44 Рита Парфенова

В Харькове отключат отопление в трех районах: адреса

Подача отопления в части домов Киевского, Немышлянского и Слободского районов Харькова будет временно прекращена в среду, 16 февраля.



Фото из открытых источников

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети", передает РЕДПОСТ.

В Киевском районе для устранения дефекта трубопровода по улице Сумской, 86 16 января до 22:00 прекращена подача тепла по адресам:

пер. Дизайнерский, 2;

ул. Алчевских, 17, 23, 25А, 27, 27Б, 37, 49, 25;

ул. Веснина, 2, 2А;

ул. Гаршина, 3, 4, 5/7, 6, 8;

ул. Свободы, 11/13, 12/16;

ул. Каразина, 1, 13, 15, 17, 2Б, 4, 6, 7/9, 8;

ул. Костомаровская, 13, 14, 15/17, 16, 18, 2, 3, 5/7, 6;

ул. Маяковского, 11, 15, 22, 22А, 5, 8;

ул. Мироносицкая, 32, 34, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 54А, 54Б, 54В, 57, 57А, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81/85, 81А, 82, 87, 88, 89, 91, 93, 93А, 95, 97, 99, 47А;

ул. Ярослава Мудрого, 1, 11, 17, 3, 3/5, 5, 6/8, 7;

ул. Пушкинская, 79, 79 К4, 79/1, 79/2;

ул. Сумская, 100, 106, 108, 110, 110А, 112, 114, 116, 118, 118/12, 120, 122, 124, 124А, 126, 128, 128А, 68, 74, 76, 78, 80, 80А, 82, 82А, 84, 84/2, 86, 88, 92, 94, 96, 96А, 98, 102;

ул. Чернышевская, 38, 45, 45А, 46, 47/49, 48, 49, 56, 61, 63, 65, 67, 67/19, 69, 74, 76, 77, 78, 80А, 82/12, 84, 85, 85/14, 86, 88, 90, 95, 97, 47

В Немышлянском районе из-за устранения дефекта на трубопроводе отопление будет отсутствовать 16 февраля до 20:00 по адресам:

ул. Олимпийская, 1, 11, 13, 15, 17, 19, 1А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 7, 7А, 9, 23А, 9А, 9Б;

ул. Танкопия, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 5А, 5Б, 7, 7/1, 7/2, 5/2, 1;

пр. Петра Григоренко, 2

В Слободском районе для устранения дефектов трубопровода по проспекту Героев Сталинграда, 140 и 148 отключат отопление 16 февраля до 22:00 по адресам:

пр. Льва Ландау, 12, 12А, 16, 2, 20, 20А, 21, 23, 27, 29А, 29Б, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 29;

пр. Гагарина, 191, 191А, 193, 193А, 195, 195А, 197, 199, 199А, 201, 201В;

пр. Героев Сталинграда, 136, 136А, 136Б, 136В, 138, 138/1, 138А, 138Б, 138В, 140, 140А, 140Б, 142, 142А, 142Б, 144, 144/1, 144/2, 144А, 144Б, 144В, 146, 146А, 146Б, 146Г, 148, 148А, 148Б, 148В, 150, 150Б, 152, 152А, 152Б, 154, 154А, 156, 160, 161, 161А, 161Б, 161В, 161Г, 163, 163А, 165, 165А, 165Б, 165В, 167, 167А, 167Б, 167В, 167Г, 169, 171, 171А, 171Б, 173, 173/2, 173А, 175, 175А, 175В, 177, 177А, 179, 179А, 179В, 181, 181А, 183, 185, 185А, 185Б, 187, 189;

ул. Ньютона, 107, 109, 111, 111А, 113, 115, 115/1, 115/2, 115А, 119, 121, 121А, 121Б, 123, 123А, 123Б, 123В, 125, 125/1, 125/2, 125А, 125Б, 125В, 127, 129, 129А, 129Б, 129В, 131, 132, 133, 133А, 133Б, 133В, 133Г, 134, 135, 135А, 137, 139, 139А, 139Б, 139В, 139Г, 141, 143, 143А, 145, 143Б, 132А, 125/3, 134А, 102, 100, 100А, 98;

ул. Садовопарковая, 2, 2А, 4, 6, 8;

проезд Садовый, 1, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 14, 16, 16А, 18, 18/1, 18/2, 18Б, 2, 20, 20А, 22, 22А, 22Б, 24, 24А, 26, 28, 2А, 3, 30, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9;

бульв. Жасминовый, 1, 10, 11, 11/2, 12, 12/2, 12А, 13, 13/1, 13/2, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 16А, 18, 2, 20, 20А, 2А, 2Б, 3, 3 К1, 3 К2, 4, 4А, 5, 5 К1, 5 К2, 5 К3, 6, 6Б, 7, 8, 8А, 9, 9 К1, 3А, 4/1, 13А;

ул. Танкопия, 10, 12, 12А, 12Б, 14, 14А, 16, 18, 18А, 20, 20А, 22, 22Б, 24, 24/3, 24А, 26, 26Б, 28, 28А, 30, 32, 34, 6, 6А, 8, 8А, 8Б, 8В, 8Г;

ул. Харьковских Дивизий, 29;

пр. Петра Григоренко, 10, 10А, 10Б, 10В, 10Г, 10Д, 12, 12А, 12Б, 12В, 12Г, 18А, 23, 27, 31, 33, 35, 35А, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 53, 55, 35/1, 18Б, 25, 16;

ул. Федоренко, 1, 3, 5

Кроме того, в Холодногорском районе до 18:00 будет отключено отопление в жилом доме по улице Благовещенской, 38Д из-за установки теплового счетчика.

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».