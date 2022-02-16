16.02.2022 09:26 Рита Парфенова

На Острова Кука впервые завезли COVID-19

Одна из самых живописных локаций мира для отдыха в тропиках – Острова Кука – готовится к первым случаям COVID-19 за весь период пандемии.

По сообщению CNN Travel 13 февраля у туриста из Новой Зеландии, вернувшегося домой после отдыха в островной локации, обнаружили коронавирусную инфекцию, передает РЕДПОСТ.



Острова Кука – государство в свободной ассоциации с Новой Зеландией – с начала пандемии в 2020 году закрыли границы для путешествий. Тем не менее местное население получило полную вакцинацию. По официальной статистике, из 17 тысяч местного населения 99,6% получили две прививки, 70% из них прошли ревакцинацию третьей дозой.



Месяц назад путешествия без карантина с Новой Зеландией были возобновлены, и 13 февраля премьер-министр Марк Браун сообщил о первом случае ковида. Оказалось, что турист из Новой Зеландии провел восемь дней на территории островов и получил положительный результат теста на штамм «Омикрон».



«Вполне вероятно, что человек был заразен, находясь здесь, и, кроме того, вероятно, что вирус находится в нашем сообществе. Возможно, существует «тихая передача», когда наш высокий уровень вакцинации настолько защищает, что люди заражаются COVID, но так легко, что не осознают, что они у них есть», – сообщил Браун в видео на странице правительства в Facebook..



В декабре 2021 года в стране сообщалось об одном случае COVID. Человек прибыл репатриационным рейсом и находился на карантине, поэтому не контактировал с населением.



«Тот факт, что у нас вакцинирован большой процент наших людей, даст нам существенную защиту от серьезных заболеваний», - отметил Браун.



С Островами Кука у Украины действует безвизовый режим до 31 дня. Границы для иностранных путешественников открыты с 13 января 2022 года. Разрешают прилетать вакцинированным путешественникам с негативным тестом через территорию Новой Зеландии (с условием пребывания там не меньше 10 дней).

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что на портале Министерства иностранных дел Украины размещена интерактивная карта мира, на которой расположена актуальная информация о визах, разрешениях и ограничениях для въезда украинцев в страну назначения в условиях пандемии COVID-19.