В Харьковской филармонии произошло короткое замыкание электропроводки (видео)

16.02.2022 09:07 Евгений Клочко

Утром, 16 февраля в Харьковской областной филармонии произошло чрезвычайное происшествие.

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации чрезвычайников в одном из помещений заведения культуры произошло замыкание электропроводки. К счастью, к возгоранию это не привело.

На место происшествия прибыли несколько бригад спасателей и штаб пожаротушения. О пострадавших не сообщается.