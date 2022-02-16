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16.02.2022  09:07   Евгений Клочко

В Харьковской филармонии произошло короткое замыкание электропроводки (видео)

Утром, 16 февраля в Харьковской областной филармонии произошло чрезвычайное происшествие.

 
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.
 
По информации чрезвычайников  в одном из помещений заведения культуры произошло замыкание электропроводки. К счастью, к возгоранию это не привело.
 
 
На место происшествия прибыли несколько бригад спасателей и штаб пожаротушения. О пострадавших не сообщается.
 

Напомним, 13 января 2022 года в Каразинском университете произошел пожар, который возник в подсобных помещениях, на территории культурного центра, под сценой актового зала. 

Тэги:  пожар, филармония, харьков
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