16.02.2022 09:02 Рита Парфенова

Открыта продажа билетов в космос: сколько стоит слетать на орбиту

Virgin Galactic с 16 февраля открывает продажу билетов для космических туристов – по 450 тысяч долларов за билет

Ранее покупать новые билеты могли только люди, внесшие залог, чтобы попасть в список ожидания, но теперь продажи снова открыты всем, передает РЕДПОСТ.



Стоимость 90-минутного полета составляет $450 тысяч. Сначала выплачивается взнос в размере $150 тысяч, а окончательный платеж делается уже перед вылетом, говорится в сообщении компании.



В компании подчеркивают, что бронирование мест на космоплане компании обеспечивает доступ к членскому сообществу Future Astronaut. Virgin Galactic обещает членам сообщества «доступ к событиям, которые нельзя купить за деньги: поездкам и мероприятиям по подготовке к космосу».



Космические полеты Virgin Galactic стартуют с космодрома «Америка» в Нью-Мексико. В течение нескольких дней астронавты будут жить в специальных помещениях и готовиться к полету в космос.



Общее время полета составляет 90 минут. Астронавты испытают несколько минут невесомости и смогут любоваться захватывающими дух видами Земли из 17 иллюминаторов космического корабля.



Ранее компания уже продала 700 билетов, и к концу 2022 года планирует набрать первую 1000 клиентов, после чего поездки станут более-менее регулярными.



Полёт с людьми на борту – рейс под названием Unity 23 – должен был состояться в сентябре 2021 года. Но в начале сентября Virgin Galactic объявила о переносе Unity 23 после того, как сторонний поставщик «указал на потенциальный производственный дефект в компоненте системы управления полётом». Virgin Galactic решила приостановить запуск и провести инспекцию своих летающих аппаратов. Затем, в октябре, компания объявила, что не возобновит коммерческие полёты до конца 2022 года из-за комплексной модернизации своих ракетопланов.