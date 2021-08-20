20.08.2021 12:00

В Харькове осуществили мечту сына погибшего десантника Дмитрия Приходько

Шестилетний Богдан Приходько поднялся в небо над Харьковом.

Шестилетний Богдан, сын погибшего десантника Дмитрия Приходько, никогда не видел отца и мечтал подняться в небо, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент гражданской защиты Харьковской ОГА.



Мечту маленького Богдана Приходько о полете на самолете осуществил ОО «Гражданский воздушный патруль».



«Нам рассказали, что Богдан мечтает подняться в небо - как его отец. Для нас большая честь - исполнить мечту сына настоящего героя, защитника Украины, который отдал жизнь за нашу страну, за нашу свободу и независимость. Мы в неоплатном долгу и перед нашими защитниками, и перед их детьми», - сказал директор Департамента гражданской защиты Харьковской ОГА Иван Сокол, который вместе с руководителем ОО «Гражданский воздушный патруль» Юрием Покусаем встретился с Богданом и его мамой.



Участник АТО Дмитрий Приходько родился в Лозовой. В 2010 году был призван в 25-ю отдельную бригаду ВДВ, где и проходил срочную военную службу в должности разведчика-дальномерщика. 1 апреля 2011 года Дмитрий сделал свой первый прыжок с парашютом.



Дмитрий Приходько погиб при выполнении боевых задач 17 августа 2014 года от обстрела у поселка Ждановка. 14 ноября 2014 года указом Президента Украины военный был награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).









