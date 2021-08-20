20.08.2021 12:23 Евгений Клочко

Фура насмерть переехала женщину в Харькове: информация полиции

Дорожно-транспортное происшествие на проспекте Любви Малой произошло в полицию 19 августа в 16:26.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областного главка. По словам правоохранителей, 60-летний водитель грузовика с полуприцепом допустил наезд на 64-летнюю женщину. От полученных травм она погибла на месте.

По факту происшествия следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области открыли уголовное производство. Водителю транспортного средства грозит тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Все обстоятельства и причина ДТП выясняются.

Напомним, 10 мая в Купянске водитель рейсового микроавтобуса «Фольксваген» сообщением Луганск-Киев совершил наезд на 28-летнюю женщину-пешехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП.