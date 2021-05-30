ДТП Харьков: пешеход попал под машину

30.05.2021 11:01

ДТП в Харькове: на Южном вокзале пешеходу переехали ноги (ВИДЕО)

Авария произошла вечером 29 мая по улице Полтавский Шлях.

Вечером субботы, 29 мая, на пешеходном переходе в районе Южного вокзала по улице Полтавский шлях сбит мужчина, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Пешеход переходил дорогу в темное время суток по пешеходному переходу. Автомобиль, едущий в крайнем ряду, остановился, пропуская его. А когда мужчина стал переходить дорогу, его сбил автомобиль, ехавший по внутренней полосе, который не остановился перед переходом.

Перед наездом пытался отскочить назад, но упал. По свидетельствам очевидцев, ему переехали ноги.

Момент наезда на пешехода возле ЮЖД попал на регистратор остановившейся машины.

Внимание, ненормативная лексика



Напоммним, 10 мая в Купянске водитель рейсового микроавтобуса «Фольксваген» сообщением Луганск-Киев совершил наезд на 28-летнюю женщину-пешехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП.