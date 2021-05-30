В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
пр. Московский, 304-а (п. №3, стояк) до 20:00 30 мая.
Киевский район:
ул. Шевченко, 337 (п. №6, стояк), ул. Дружбы Народов, 269 (п. №2, стояк) до 20:00 30 мая.
Московский район:
ул. Героев Труда, 28 (п. №1, стояк) до 17:00 30 мая.; пр. Тракторостроителей, 77 (п. №14) до 20:00 30 мая.
Немышлянский район:
ул. Танкопия, 31/2 (п. №1, стояк) до 17:00 30 мая.
Новобаварский район:
ул. Власенко, 4 (стояк) до 20:00 30 мая.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 175 (стояк) до 20:00 31 мая.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 11-а (п. №3, стояк) до 20:00 30 мая.
Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 29 мая;
ул. Клочковская, 193 до 20:00 30 мая.
Затевая большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!
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