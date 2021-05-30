30.05.2021 10:26

Аварийное отключение воды в Харькове 30 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

пр. Московский, 304-а (п. №3, стояк) до 20:00 30 мая.



Киевский район:

ул. Шевченко, 337 (п. №6, стояк), ул. Дружбы Народов, 269 (п. №2, стояк) до 20:00 30 мая.



Московский район:

ул. Героев Труда, 28 (п. №1, стояк) до 17:00 30 мая.; пр. Тракторостроителей, 77 (п. №14) до 20:00 30 мая.



Немышлянский район:

ул. Танкопия, 31/2 (п. №1, стояк) до 17:00 30 мая.



Новобаварский район:

ул. Власенко, 4 (стояк) до 20:00 30 мая.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 175 (стояк) до 20:00 31 мая.



Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 11-а (п. №3, стояк) до 20:00 30 мая.



Шевченковский район:

ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 29 мая;

ул. Клочковская, 193 до 20:00 30 мая.