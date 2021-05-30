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30.05.2021  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 30 мая

Затевая большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!

Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен будет настроен мечтательно – даже если обстоятельства срочно потребуют спуститься с небес на землю, сделать это ему будет нелегко. День наделяет его яркими фантазиями, которые с успехом будут затмевать для Овна реальность или как минимум на равных спорить с ней. В той или иной степени это касается всех Овнов, но особенно – тех, кто влюблен или находится в поисках любимого человека. Ночью Овен способен видеть фантастические сны, а днем – грезить наяву, предпочитая яркие мечты серой будничной реальности.

Телец (21 апреля – 21 мая)
В жизнь Тельца может войти что-то новое и интересное. Это может оказаться новый этап, новые люди, новые увлечения, новые чувства, новые места. Звезды советуют Тельцу не противиться происходящему и не отказываться от поступающих предложений под надуманными предлогами, вроде: «Я на улицах не знакомлюсь» или: «Вечером лучше дома посижу». Преодолев свою инертность, Телец не пожалеет: что может быть лучше разнообразия и новых перспектив?

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецам будет нелегко сосредоточиться на повседневных делах – ведь вокруг столько всего интересного! Из-за своего безответственного настроя, в любой работе, которая потребует от Близнецов внимательности и терпения, они способны делать ошибку за ошибкой. Если же на Близнецов станет кто-то давить, требуя от них выполнения обязательств, Близнецы и вовсе способны взбунтоваться, бросив все дела! Вот почему звезды советуют Близнецам заниматься лишь тем, что им самим интересно, – другие проекты у них все равно обречены на провал.

Рак (22 июня – 23 июля)
Рак будет уверен в своих действиях и склонен до последнего стоять на своем. Благодаря такому боевому настрою, он способен многого добиться, однако звезды советуют ему обратить внимание на отношения с окружающими: они далеки от идеала. Чтобы деловитый Рак случайно кого-то не обидел и не задел (а такое вполне вероятно), ему стоит действовать по формуле: «Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе». Это поможет избежать конфликтов.

Лев (24 июля – 23 августа)
В сердце Льва будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что он делает. Звезды наделяют его вдохновением и творческой жилкой, причем эти качества Лев способен применить даже в самых рутинных и скучных делах. Что же говорить о представителях творческих профессий, чей потенциал не знает границ! Все, с чем Лев будет соприкасаться, он способен окрашивать в яркие цвета. Единственное, звезды советуют Льву держать свои могучие эмоции под контролем, иначе внутренний огонь способен превратиться в пожар, выплескиваясь в ссоры с окружающими.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева рискует с головой утонуть в рутине! Прямо на пустом месте могут то и дело возникать вопросы, требующие решения, и если Дева не вырвется из замкнутого круга, то посвятит текучке весь день. Звезды предупреждают Деву о том, что такой образ действий ей не выгоден. Пытаться сделать все сразу – значит не сделать ничего. Слепо идя на поводу у бытовых мелочей, Дева только впустую потратит время и силы.

Весы (24 сентября – 23 октября)
День для Весов обещает быть очень удачным: они будут без труда находить общий язык с окружающими, и им стоит воспользоваться этим в своих интересах! Возможно, Весы давно хотели поговорить с кем-то по душам или предложить какую-то идею – если так, то лучшего момента для того, чтобы это сделать, не найти. Это справедливо и в отношении тех Весов, которые не могли решиться открыть свои чувства любимому человеку. Нужные слова, сказанные в нужное время, способны изменить их жизнь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпиона ожидает день, когда ему следует быть осторожным во всем, за что бы он ни взялся: не исключены накладки в делах. Даже в самых простых, как «дважды два», вопросах, могут образоваться неожиданные пробуксовки, а ответом у Скорпиона может оказаться и «семь», и даже «корень из десяти». Другими словами, Скорпион может с легкостью заблудиться в трех соснах, а потому самым правильным решением будет вообще отстраниться от решения важных задач. Или хотя бы доверить кому-нибудь контроль за их выполнением.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Энергия у Стрельца будет бить не то что ключом – фонтаном! Благодаря этому он имеет шанс переделать массу разных дел. Единственная черта, которая может сильно ему помешать, – это нетерпение и излишняя торопливость. Именно из-за них Стрелец может большую часть из того, за что взялся, бросить на полпути, а остальную часть – доделать кое-как. Чтобы впоследствии ему не пришлось исправлять недоделки, звезды советуют Стрельцу браться лишь за то, что действительно важно. А остальное с чистой совестью оставить на потом.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Звезды обещают, что дела у Козерога уверенно пойдут в гору! В первую очередь это касается таких сфер, как бизнес, деньги, работа, учеба, а также больших домашних проектов, вроде ремонта или покупки дачи – во всех этих областях его ждет успех. Кроме того, день буквально создан для того, чтобы Козерог заводил полезные знакомства. Вполне возможно, что сегодняшние контакты в будущем поднимут его по карьерной лестнице или позволят увеличить капитал.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей способен на многое! Звезды дадут ему ясно почувствовать, что его счастье – в его собственных руках! «Хочешь быть счастливым и успешным? Будь им!» – эта формула должна стать для него путеводной звездой. День наделяет Водолея такими качествами, как сила воли, организованность и целеустремленность. Он способен держать ситуацию под контролем, уверенно продвигаясь вперед. Так что если у Водолея есть амбициозный, нацеленный в будущее план, – самое время начать действовать!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
День Рыб будет наполнен флюидами творчества! Даже если они далеки от богемных кругов, в любом деле, даже самом прозаическом, им будет сопутствовать творческая искра. Учеба и научный труд, изобретательство, реклама, маркетинг – практически в любой области Рыбы способны проявить себя, привнеся свежую струю креатива. Звезды советуют им поэкспериментировать со всем, с чем только можно. В том числе и со своим имиджем.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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