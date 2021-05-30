День в истории: календарь на 30 мая

30.05.2021 07:00

День химика: события 30 мая

Ежегодно в последнее воскресенье мая в Украине отмечается День химика.

Именно химикам женщины должны быть благодарны за их активное участие в создании необычных стиральных порошков, новых линий косметики и нервущиеся колготки. Именно химикам мужчины должны быть благодарны за создание новых сортов автомобильных масел с запахом лимона, пленяющих всех не страдающих насморком женщин.



Привычная для нас наука химия имеет свой конкретный год рождения – 1661. Именно в том году ирландский химик Роберт Бойль (1627-1691) в книге «Химик-скептик» смело и убедительно, для того времени, сформулировал предмет химии. По его определению, химия – это исследование состава разных веществ и поиск новых химических элементов.

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30 мая – Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Учрежден Всемирной организацией здравоохранения для привлечения внимания общественности к решению важных проблем, связанных с аллергизацией населения.



По данным эпидемиологических исследований, в настоящее время более 40% населения имеют признаки аллергии. Речь уже может идти о неинфекционной пандемии: каждый третий человек болен аллергическим ринитом и почти каждый десятый — бронхиальной астмой.



Также в этот день...



30 мая 1593 года, если верить некоторым источникам, под Лондоном в стычке в трактире погиб английский поэт Кристофер Марло. Есть версия, что на самом деле Марло избежал смерти и недоброжелателей и продолжил писать стихи, но уже под именем Вильям Шекспир.



1631 – во Франции вышла газета под названием «La Gazette». Ее издателем стал дворянин Т.Ренодо, получивший патент на распространение новостей по территории Франции, а само название произошло от наименования мелкой итальянской монеты (gazetta), которой платили венецианцы в 16 веке за рукописный листок новостей. Вот так с легкой руки Ренодо слово «газета» и вошло в обиход, оставшись во многих европейских языках для обозначения периодического новостного печатного издания.



1853 – родился Винсент Ван Гог, голландский живописец, рисовальщик, офортист и литограф, один из крупнейших представителей постимпрессионизма.



1896 – первая автоавария в Нью-Йорке. Автомобиль Генри Уэллса из Спрингфилда столкнулся с велосипедом Ивлина Томаса. У велосипедиста сломана нога.



1896 – в Москве во время празднества по случаю коронации Николая II произошла Ходынская катастрофа.



1934 – родился Алексей Леонов, космонавт, первым вышедший в открытый космос.



1937 – родился Александр Демьяненко, киноактер. Шурик, он и в Африке Шурик.



1953 – в журнале Nature была опубликована статья Джеймса Уотсона и Френсиса Крика, в которой они предложили структурную модель ДНК – двойную спираль.



1979 – в Лондоне состоялся самый массовый детский утренник – в нем приняли участие 160 тысяч детей.



1992 – в Киеве создана музыкальная группа «Грин Грей».



Именины отмечают: Адриан, Афанасий, Евдокия, Евфросиния, Степан.