29 мая в Харькове состоялся футбольный матч 24-го тура Второй лиги «Металл» - «Кривбасс».
«Металл» победил «Кривбасс» со счетом 3:0 и вышел в первую лигу, сообщает РЕДПОСТ.
Первый гол в ворота «Кривбасса» забил Жо почти на тридцатой минуте. Второй гол во втором тайме принадлежит Руслану Фомину (пенальти). А довел счет до разгромного Евгений Рязанцев на 90-й минуте.
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