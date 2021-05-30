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30.05.2021  03:05   

Как в Харькове проходил футбольный матч «Металл» - «Кривбасс». Большой фоторепортаж

29 мая в Харькове состоялся футбольный матч 24-го тура Второй лиги «Металл» - «Кривбасс».


Фото: Василий Голосный

«Металл» победил «Кривбасс» со счетом 3:0  и вышел в первую лигу, сообщает РЕДПОСТ.

Первый гол в ворота «Кривбасса» забил Жо почти на тридцатой минуте. Второй гол во втором тайме принадлежит Руслану Фомину (пенальти).  А довел счет до разгромного Евгений Рязанцев на 90-й минуте.

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Тэги:  футбол, металл, металлист, кривбасс, харьков, терехов, ярославский
 
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