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29.05.2021  23:33   

Большой танцевальный флешмоб и шествие фанатов: в Харькове празднуют возрождение «Металлиста» (ФОТО)

Харьковские болельщики провели флешмоб и прошли шествием к стадиону в честь возрождения ФК «Металлист».


Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

На площади Конституции состоялся, при поддержке большой команды юных барабанщиков, танцевальный флешмоб «Сердца болельщиков», посвященный ФК «Металлист», сообщает РЕДПОСТ. В флешмобе приняли участие лучшие детские танцевальные коллективы города.

После этого харьковчане прошли шествием по улицам города на стадион «Металлист», где состоялся матч  24-го тура Второй лиги сезона 2020/2021 между ФК «Металл» (Харьков) и ФК «Кривбасс» (Кривой рог).

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Тэги:  металлист, металл, футбол, флешмоб, автопробег, болельщики, харьков, танцы, площадь конституции
 
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