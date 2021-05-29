Харьковские болельщики провели флешмоб и прошли шествием к стадиону в честь возрождения ФК «Металлист».
Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)
На площади Конституции состоялся, при поддержке большой команды юных барабанщиков, танцевальный флешмоб «Сердца болельщиков», посвященный ФК «Металлист», сообщает РЕДПОСТ. В флешмобе приняли участие лучшие детские танцевальные коллективы города.
После этого харьковчане прошли шествием по улицам города на стадион «Металлист», где состоялся матч 24-го тура Второй лиги сезона 2020/2021 между ФК «Металл» (Харьков) и ФК «Кривбасс» (Кривой рог).
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