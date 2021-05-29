29.05.2021 19:44

Игорь Терехов на 30-летии народной украинской академии: Так креативно не было нигде

К юбилею академии на аллее возле учебного заведения прошел II Фестиваль книги и кофе «Coffeebook».

В открытии фестиваля принял участие исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он поздравил учебное учреждение с юбилеем, вручил коллективу академии Благодарность городского головы и посетил музей вуза, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.



«В то время, когда была основана академия, создавалось много учебных учреждений и было много споров о том, как долго они просуществуют. Вашему уже 30 лет. Это значит, что академия оправдала все ожидания и постоянно развивается. Харьков гордится Народной украинской академией и вашими выпускниками. Сегодня в Харькове было много событий - мы отмечали День защиты детей в Саржином яру, 91-летие ХАИ, выпуск Кадетского корпуса, но так креативно не было нигде», - отметил Игорь Терехов.



Ректор Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» Екатерина Астахова отметила, что в академии стараются все делать для людей, города и страны. По ее словам, проведение такого фестиваля - это возможность подарить городу еще одну интересную традицию, чтобы в преддверии лета харьковчане собирались на улице Лермонтовской за интересной книгой и вкусным кофе.



Фестиваль прошел на нескольких локациях, посвященных книгам, кофе, музыке и творчеству. Харьковские издательства презентовали новые книги, проходили творческие встречи, конкурсы и викторины. Желающие приняли участие в мастер-классе по приготовлению кофе, для детей прошли мастер-классы по лепке, живописи, аквагриму, изготовлению закладок для книг и оригами.



На закрытии фестиваля выступил Молодежный симфонический академический оркестр «Слобожанский» c программой «Рядом со звездами».