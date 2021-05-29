К юбилею академии на аллее возле учебного заведения прошел II Фестиваль книги и кофе «Coffeebook».
В открытии фестиваля принял участие исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он поздравил учебное учреждение с юбилеем, вручил коллективу академии Благодарность городского головы и посетил музей вуза, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
«В то время, когда была основана академия, создавалось много учебных учреждений и было много споров о том, как долго они просуществуют. Вашему уже 30 лет. Это значит, что академия оправдала все ожидания и постоянно развивается. Харьков гордится Народной украинской академией и вашими выпускниками. Сегодня в Харькове было много событий - мы отмечали День защиты детей в Саржином яру, 91-летие ХАИ, выпуск Кадетского корпуса, но так креативно не было нигде», - отметил Игорь Терехов.
Ректор Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» Екатерина Астахова отметила, что в академии стараются все делать для людей, города и страны. По ее словам, проведение такого фестиваля - это возможность подарить городу еще одну интересную традицию, чтобы в преддверии лета харьковчане собирались на улице Лермонтовской за интересной книгой и вкусным кофе.
Фестиваль прошел на нескольких локациях, посвященных книгам, кофе, музыке и творчеству. Харьковские издательства презентовали новые книги, проходили творческие встречи, конкурсы и викторины. Желающие приняли участие в мастер-классе по приготовлению кофе, для детей прошли мастер-классы по лепке, живописи, аквагриму, изготовлению закладок для книг и оригами.
На закрытии фестиваля выступил Молодежный симфонический академический оркестр «Слобожанский» c программой «Рядом со звездами».
Комментариев: 0
И вы, и окружающие сегодня будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Звезды предупреждают о том, что делать это надо в меру, не теряя головы.
Гидрометцентр заявил о желтом уровне опасности в Харькове на 29 мая.
Автоматы по продаже газированной воды «Харьков» впервые напоили покупателей 28 мая 1958 года.
влажность:
давление:
ветер: