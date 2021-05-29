29.05.2021 19:02

Игорь Терехов поздравил ХАИ с днем рождения

Традиционный День ХАИ, который приходится на последнюю субботу мая, а этом году отмечали 29 мая.



// city.kharkov.ua

В Национальном аэрокосмическом университете им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» отметили 91-й год рождения вуза, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Вуз с праздником поздравил исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов. На праздничном мероприятии он вручил преподавателям вуза Благодарности городского головы.

«120 лет назад Жуковский сказал, что человек полетит не благодаря своей силе, а благодаря силе интеллекта. ХАИ - безусловный лидер. Вы - элита. Когда говорят, что человек закончил ХАИ, к нему по-другому относятся, потому что выпускники ХАИ все делают на «отлично». Ваши студенты - очень разноплановые личности. Благодаря команде КВН ХАИ Харьков стал известен на всю страну. Спасибо за вашу важную работу, благодаря которой развивается аэрокосмический комплекс Украины. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов и процветания», - обратился к коллективу Игорь Терехов.

Также в празднично атфосфере, в актовом зале вуза, вручили дипломы докторов и кандидатов наук преподавателям, которые получили ученую степень.

В честь праздника в университете организовали концерт, показательные выступления авиамоделистов, выставку научных достижений, конкурс «Мисс ХАИ-2021».

А перед центральной проходной вуза открыли памятник истребителю МиГ-23. Именно на таких самолетах постигали азы профессии студенты военной кафедры вуза, и теперь один из двух сохранившихся истребителей станет символом ХАИ.