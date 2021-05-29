Традиционный День ХАИ, который приходится на последнюю субботу мая, а этом году отмечали 29 мая.
В Национальном аэрокосмическом университете им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» отметили 91-й год рождения вуза, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Вуз с праздником поздравил исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов. На праздничном мероприятии он вручил преподавателям вуза Благодарности городского головы.
«120 лет назад Жуковский сказал, что человек полетит не благодаря своей силе, а благодаря силе интеллекта. ХАИ - безусловный лидер. Вы - элита. Когда говорят, что человек закончил ХАИ, к нему по-другому относятся, потому что выпускники ХАИ все делают на «отлично». Ваши студенты - очень разноплановые личности. Благодаря команде КВН ХАИ Харьков стал известен на всю страну. Спасибо за вашу важную работу, благодаря которой развивается аэрокосмический комплекс Украины. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов и процветания», - обратился к коллективу Игорь Терехов.
Также в празднично атфосфере, в актовом зале вуза, вручили дипломы докторов и кандидатов наук преподавателям, которые получили ученую степень.
В честь праздника в университете организовали концерт, показательные выступления авиамоделистов, выставку научных достижений, конкурс «Мисс ХАИ-2021».
А перед центральной проходной вуза открыли памятник истребителю МиГ-23. Именно на таких самолетах постигали азы профессии студенты военной кафедры вуза, и теперь один из двух сохранившихся истребителей станет символом ХАИ.
Комментариев: 0
И вы, и окружающие сегодня будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Звезды предупреждают о том, что делать это надо в меру, не теряя головы.
Гидрометцентр заявил о желтом уровне опасности в Харькове на 29 мая.
Автоматы по продаже газированной воды «Харьков» впервые напоили покупателей 28 мая 1958 года.
влажность:
давление:
ветер: