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29.05.2021  18:36   

ДТП в Харькове: На Окружной взорвался автомобиль (ВИДЕО, ФОТО)

В аварии не выжил никто.


// Telegram

Днем 29 мая на Окружной дороге произошло ДТП со смертельным  исходом, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

На трассе между Алексеевкой и рынком ЛОСК автомобиль Volkswagen Passat на скорости врезался в билборд.

От удара топливный бак легковушки взорвался, автомобиль сгорел за считанные минуты.

По словам очевидцев, автомобиль несся на скорости под 200 километров.

От удара сдвинулось бетонное основание билборда.

Под Харьковом автомобиль врезался в билборд и взорвался

Выживших в аварии нет. По предварительным данным, погиб водитель. Информация, был ли кто-нибудь еще в машине, уточняется.

Под Харьковом автомобиль врезался в билборд и взорвался

Напомним, 24 мая около 15:40 на 479-м км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» водитель «ВАЗ-211540» не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком «DAF». К сожалению, 50-летний житель города Дергачи погиб на месте.

Тэги:  дтп, харьков
 
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