В аварии не выжил никто.
Днем 29 мая на Окружной дороге произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
На трассе между Алексеевкой и рынком ЛОСК автомобиль Volkswagen Passat на скорости врезался в билборд.
От удара топливный бак легковушки взорвался, автомобиль сгорел за считанные минуты.
По словам очевидцев, автомобиль несся на скорости под 200 километров.
От удара сдвинулось бетонное основание билборда.
Выживших в аварии нет. По предварительным данным, погиб водитель. Информация, был ли кто-нибудь еще в машине, уточняется.
Напомним, 24 мая около 15:40 на 479-м км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» водитель «ВАЗ-211540» не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком «DAF». К сожалению, 50-летний житель города Дергачи погиб на месте.
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