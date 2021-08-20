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20.08.2021  11:25   Евгений Клочко

В Херсоне рухнул флагшток, так и не дождавшись открытия (видео)

Вcего таких флагштоков в Украине по инициативе президента Владимир Зеленcкого планировали установить не менее 17.

 Флагшток упал на авто
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «НИКВЕСТИ».
 
Отмечается, что падение конструкции пришлось на припаркованный рядом автомобиль. Стелу устанавливали ко Дню флага на набережной парка Славы. Высота конструкции - 70 метров.
 
Заместитель главы Херсонской ОГА Эдуард Науменко, сообщил, что падение произошло в результате обрыва крепления.  
 
Напомним, самый высокий флагшток в Украине (101 метр - прим. ред.) выдержал испытание харьковским ветром.
 

Источник:   НИКВЕСТИ
 Тэги:  флагшток, падение
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