Набирайте баклажки: в Харькове отключат холодную воду 16 февраля. Список адресов

В этот день

Гороскоп на 16 февраля для всех знаков зодиака: что обещают звезды День хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 16 февраля Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь со снегом.