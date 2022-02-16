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16.02.2022  08:36   Рита Парфенова

Набирайте баклажки: в Харькове отключат холодную воду 16 февраля. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:

  • ул. Героев Труда, 48 (п. №6, стояк),
  • ул. Валентиновская (Блюхера), 26 (п. №5),
  • ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17 (п. №1-4) до 17:00 16 февраля.

Новобаварский район:

  • ул. Власенко, 24 (п. №1) до 17:00 16 февраля,
  • ул. Некрасова (Песочин) (ч/с),
  • ул. Катаева (ч/с),
  • пос. Песочин (на пониженном давлении) (ч/с),
  • пос. Песочин, ул. Надежды,14, 15, 16-а-е,
  • ул. Подлесная (Песочин), 1, 1-а,б,
  • ул. Строителей (Песочин), 1, 3,
  • ул. Гагарина (Песочин), 1, 2, 3, 4, 7, 8, 14,
  • ул. Некрасова (Песочин), 11, 11-а,
  • ул. Некрасова (Песочин), 41,
  • ул. Молодежная (Песочин), 1, 1-а, 2, 2-а, 3, 4, 4-а, 5,
  • ул. Молодежная (Песочин), 2-а до 10:00 17 февраля,
  • ул. Гагарина (Песочин), 5 до 20:00 17 февраля.

Основянский район:

  • ул. Чугуевская, 33 (п. №4) до 20:00 16 февраля.

Слободской район:

  • пр. Героев Сталинграда, 173 (стояк) до 17:00 16 февраля.

Холодногорский район:

  • ул. Ильинская, 63 (п. №3) до 17:00 16 февраля.

Шевченковский район:

  • ул. Деревянко, 4 (п. №3, стояк),
  • ул. 23 Августа, 81 (п. №1, стояк),
  • пр. Науки (Ленина), 76 (п. №4, стояк),
  • ул. Деревянко, 4 (п. №2, спаренный стояк),
  • пр. Победы, 70 (п. №9, стояк),
  • ул. 23 Августа, 48 до 20:00 16 февраля.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 14 февраля было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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