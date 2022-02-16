16.02.2022 08:25 Рита Парфенова

В Украине пройдет Телемарафон национального единства #UAвместе

Главные украинские телеканалы 16 февраля покажут телемарафон #UA.



Фото из открытых источников

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Марафон будет транслироваться утром – с 8:00 до 10:00 и вечером – с 19:00 до 22:00, передает РЕДПОСТ.



В телеэфирах представители власти и лидеры мнений будут обсуждать текущую ситуацию на границах Украины и внутри государства. Всех украинцев власти призывают вывешивать сообщения в соцсетях с хештегом #UA вместе. «Момент угрозы, это - момент единения. Все хештеги #UAвместе могут помочь нам почувствовать локоть и спину друг друга. Это очень хороший терапевтический момент. Наше единение - это лучшее оружие против России, потому что самый большой им подарок - наша паника или какое-то беспокойство», – подчеркнул Ткаченко.



Кроме того, на всех админзданиях страны 16 февраля вывесят сине-желтые флаги, в 10 часов утра исполнят Гимн Украины. В школах проведут уроки национального единства. Украинские дипучреждения за рубежом должны подсветить синим и желтым цветами.

Так, в Харькове 16 февраля 2022 года в 9:55 состоится поднятие флага Украины на самый высокий флагшток в регионе. Церемония пройдет в сквере Сергиевской площади. Там же в 10.00 хор ХНАТОБ/СХІД-ОПЕРА исполнит гимн Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел 16 февраля 2022 года, который на Западе называли датой ​​потенциального вторжения России в Украину, День единения украинцев. Праздник вводится для усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста угроз и различных форма давления на общественное сознание.