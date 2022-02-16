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16.02.2022  08:15   Рита Парфенова

ПриватБанк принимает «ковидную тысячу» пенсионеров за коммуналку: как заплатить онлайн

С середины февраля пенсионеры могут оплатить коммуналку за счет ковидной тысячи.

Оплатить коммуналку ковидной тысячей можно через Приват24

С 14 февраля в Украине украинцы старше 60 лет могут потратить 1 тысячу гривен с карты еПідтримка на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как сообщает РБК-УКраина, С 16 февраля эта услуга стала доступна онлайн через приложение государственного банка Приват24, передает РЕДПОСТ.

С 14 февраля клиенты ПриватБанка могут оплатить коммуналку в кассах отделений. При оплате коммуналки система будет сама проверять возраст, поэтому дополнительно подтверждать документами не нужно.

С 16 февраля эта услуга стала доступна через приложение Приват24. Чтобы оплачивать коммунальные услуги за счет денег еПідтримка онлайн, надо обновить Приват24 до последней версии. Далее следует создать платеж за коммунальные услуги и выбрать карту еПідтримка для оплаты.

По данным ПриватБанка, на сегодняшний день украинцы оформили в ПриватБанке около 5,4 млн цифровых карт еПідтримка для выделения бюджетных денег вакцинированным от COVID-19 гражданам.

Напомним, с 14 февраля  клиенты Альфа-Банка старше 60 лет могут произвести оплату коммунальных счетов средствами карты єПідтримка.

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  єпідтримка. вакцинация, харьков
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