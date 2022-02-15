Набирайте баклажки: в Харькове отключат холодную воду 15 февраля. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 14 февраля было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.
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