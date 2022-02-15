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15.02.2022  08:36   Рита Парфенова

Набирайте баклажки: в Харькове отключат холодную воду 15 февраля. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • ул. Звездная, 36 (п. №3, стояк),
  • ул. Вологодская (ч/с),
  • ул. Новоалександровская (ч/с) до 20:00 15 февраля.

Московский район:

  • ул. Героев Труда, 48 (п. №6, стояк) до 17:00 15 февраля.

Новобаварский район:

  • ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 15 февраля.

Слободской район:

  • ул. Ковтуна, 23 (п. №1, стояк),
  • пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 6 (п. №3, стояк) до 20:00 16 февраля.

Холодногорский район:

  • ул. Волонтерская (Социалистическая), 2-ж (п. №7) до 20:00 15 февраля.

Шевченковский район:

  • ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк),
  • ул. Есенина, 10 (п. №3, стояк) до 20:00 15 февраля.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 14 февраля было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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