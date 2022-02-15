Болезни людей, которые по запаху могут определять собаки

Домашние животные обладают способностью чувствовать приближение определенных проблем, связанных с их домом и хозяевами. Собаки они могут определить наличие некоторых заболеваний у человека, например, рака легких, просто по его дыханию.
Как информирует Joinfo.com, любые патологические процессы в организме, способные изменить запах тела человека, могут быть немедленно уловлены вашей собакой. Их способность обнаруживать одну конкретную молекулу среди триллиона других объясняется хорошо развитыму обонянием. И речь идет не о специально обученных собаках, а о любом домашнем питомце, передает РЕДПОСТ.
Какие болезни и состояния человека могут определять собаки?
Компания Medical Detection Dogs (Великобритания) в сотрудничестве с Манчестерским университетом и Эдинбургским университетом проводят многочисленные исследования и тренируют собак специально для этой цели. То есть для вынюхивания людей, которые могут страдать болезнью Паркинсона. Причем предсказать его развитие животные способны задолго до появления первых симптомов тяжелой патологии.
В журнале «News Medical life sciences» опубликованы результаты исследования, которые показывают, что домашняя собака может определить падение уровня сахара в крови по запаху пота хозяина.
При дисбалансе или сбое в работе организма клетки начинают функционировать и размножаться по-другому, выделяя белок, запах которого чувствуют собаки. Как уже упоминалось выше, было доказано, что животные способны определить наличие у человека рака легких по его дыханию или злокачественных новообразований простаты и почек по запаху его мочи.
Питомцы также чувствуют изменения в клетках кожи, которые происходят при меланоме или раке толстой кишки, что опять же помогает быстрее обнаружить проблему. В настоящее время в некоторых больницах мира используются специально обученные собаки, обладающие способностью обнаружить рак молочной железы на ранней стадии.
Собаки чувствуют особую привязанность к младенцам и могут ощущать их, когда те еще находятся в материнской утробе. Во время беременности гормоны в организме женщины постоянно меняются, и это не остается незамеченным для домашнего питомца.
Собаки также чувствуют перемены в поведении женщины и способны даже сами начать вести себя иначе по отношению к беременной хозяйке. Животное может попытаться встать рядом с вашим животом и послушать ритм сердца. Обратите внимание, подходит ли питомец к вам, например, когда вы лежите. Таким образом он хочет сблизиться с будущим ребенком.
Общение с животными помогает человеку справиться с пережитым сильным стрессом и выйти из глубокой депрессии. Ученые уверяют, что с ролью психологов лучше всего справляются именно собаки.
Напомним, пользователи социальных сетей столкнулись с новым видом мошенничества: в Украине мошенники стали использовать собак в качестве наживы.
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