15.02.2022 08:27 Рита Парфенова

Болезни людей, которые по запаху могут определять собаки

Домашние животные обладают способностью чувствовать приближение определенных проблем, связанных с их домом и хозяевами. Собаки они могут определить наличие некоторых заболеваний у человека, например, рака легких, просто по его дыханию.

Как информирует Joinfo.com, любые патологические процессы в организме, способные изменить запах тела человека, могут быть немедленно уловлены вашей собакой. Их способность обнаруживать одну конкретную молекулу среди триллиона других объясняется хорошо развитыму обонянием. И речь идет не о специально обученных собаках, а о любом домашнем питомце, передает РЕДПОСТ.



Какие болезни и состояния человека могут определять собаки?

Болезнь Паркинсона

Компания Medical Detection Dogs (Великобритания) в сотрудничестве с Манчестерским университетом и Эдинбургским университетом проводят многочисленные исследования и тренируют собак специально для этой цели. То есть для вынюхивания людей, которые могут страдать болезнью Паркинсона. Причем предсказать его развитие животные способны задолго до появления первых симптомов тяжелой патологии.

Изменения уровня сахара в крови

В журнале «News Medical life sciences» опубликованы результаты исследования, которые показывают, что домашняя собака может определить падение уровня сахара в крови по запаху пота хозяина.

Различные виды рака

При дисбалансе или сбое в работе организма клетки начинают функционировать и размножаться по-другому, выделяя белок, запах которого чувствуют собаки. Как уже упоминалось выше, было доказано, что животные способны определить наличие у человека рака легких по его дыханию или злокачественных новообразований простаты и почек по запаху его мочи.



Питомцы также чувствуют изменения в клетках кожи, которые происходят при меланоме или раке толстой кишки, что опять же помогает быстрее обнаружить проблему. В настоящее время в некоторых больницах мира используются специально обученные собаки, обладающие способностью обнаружить рак молочной железы на ранней стадии.

Беременность

Собаки чувствуют особую привязанность к младенцам и могут ощущать их, когда те еще находятся в материнской утробе. Во время беременности гормоны в организме женщины постоянно меняются, и это не остается незамеченным для домашнего питомца.



Собаки также чувствуют перемены в поведении женщины и способны даже сами начать вести себя иначе по отношению к беременной хозяйке. Животное может попытаться встать рядом с вашим животом и послушать ритм сердца. Обратите внимание, подходит ли питомец к вам, например, когда вы лежите. Таким образом он хочет сблизиться с будущим ребенком.



Общение с животными помогает человеку справиться с пережитым сильным стрессом и выйти из глубокой депрессии. Ученые уверяют, что с ролью психологов лучше всего справляются именно собаки.

Напомним, пользователи социальных сетей столкнулись с новым видом мошенничества: в Украине мошенники стали использовать собак в качестве наживы.