15.02.2022 08:08 Рита Парфенова

СБУ начинает учения в Харькове: что делать горожанам

Учения СБУ в Харькове и области начнутся 15 февраля и продлятся до конца марта.



Фото из открытых источников

С 15 февраля координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ начинает многоэтапные контрдиверсионные учения в Харьковской области, передает РЕДПОСТ со сылкой на Управление СБУ в Харьковской области.

Тренировки будут проходить до начала марта на всей территории Харьковской области с сосредоточением особого внимания на приграничных районах. Будет отрабатываться взаимодействие силовых структур и органов власти, направленное на усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание условных диверсионных групп.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

Обучение пройдет в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения. Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка удостоверяющих личность документов, осмотр автомобилей. Все действия будут проходить в рамках действующего законодательства и с соблюдением прав и свобод человека.

Также силовики призывают харьковчан быть бдительными. «Если в ваше поле зрения попали лица, проявляющие необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, просим безотлагательно сообщать Управлению СБУ в Харьковской области по телефону (057) 700-16-61, по электронной почте [email protected] или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.