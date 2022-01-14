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14.01.2022  18:31   Дмитрий Колоней

Пожар в Харькове: в университете Каразина сообщили подробности происшествия

О ЧП в старейшем вузе Харькова сообщают очевидцы.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Харьковского национального университета имени Каразина, 13 января 2022 в 12:25 в Главном корпусе университета сработала система автоматической пожарной сигнализации. Пожар возник в подсобных помещениях, на территории культурного центра, под сценой актового зала. Значительным было и задымление.
 
 
Сотрудники университета экстренно проинформировали спасательные службы, провели слаженную, организованную эвакуацию 300 студентов и преподавателей. В университет для тушения прибыли пожарные расчеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
 
В 13:30 локализованный ранее на территории до 30 квадратных метров пожар, был ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет. Идет соответствующая проверка, выясняется предварительная причина возгорания, результаты которой будут сообщены дополнительно. Высшее учебное заведение работает в штатном режиме.
Университет благодарит за оперативную помощь все привлеченные спасательные службы, а также сотрудников и студентов, которые сохраняли спокойствие во время эвакуации.
 
Напомним, ранее мы писали о пожаре в университете имени Каразина.
Тэги:  пожар, университет каразина, харьков
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