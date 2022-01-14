14.01.2022 18:31 Дмитрий Колоней

Пожар в Харькове: в университете Каразина сообщили подробности происшествия

О ЧП в старейшем вузе Харькова сообщают очевидцы.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Харьковского национального университета имени Каразина, 13 января 2022 в 12:25 в Главном корпусе университета сработала система автоматической пожарной сигнализации. Пожар возник в подсобных помещениях, на территории культурного центра, под сценой актового зала. Значительным было и задымление.

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Сотрудники университета экстренно проинформировали спасательные службы, провели слаженную, организованную эвакуацию 300 студентов и преподавателей. В университет для тушения прибыли пожарные расчеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 13:30 локализованный ранее на территории до 30 квадратных метров пожар, был ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Идет соответствующая проверка, выясняется предварительная причина возгорания, результаты которой будут сообщены дополнительно. Высшее учебное заведение работает в штатном режиме.

Университет благодарит за оперативную помощь все привлеченные спасательные службы, а также сотрудников и студентов, которые сохраняли спокойствие во время эвакуации.