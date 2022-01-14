14.01.2022 17:55 Евгений Клочко

В СБУ увидели российский след в псевдоминированиях на территории Харькова

В последнее время в публичной плоскости фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании важных объектов социальной сферы по всей территории Украины.

В результате тщательных проверок со стороны СБУ, Нацполиции и других уполномоченных на это органов государственной власти эти сообщения не подтверждаются на практике, а намереваются создать напряжение и панические настроения в обществе, сообщает пресс-служба СБУ в Харьковской области.

В силовом ведомстве призвали харьковчан сохранять спокойствие и отметили, что Служба безопасности Украины и, в частности, Антитеррористический центр при СБУ вместе с Национальной полицией в рамках своего функционала ежедневно отрабатывают каждое из таких сообщений.

"Мы открыты для коммуникации со СМИ и готовы при необходимости оперативно предоставлять обществу проверенную и актуальную информацию. Вместе мы сможем эффективно противодействовать вредным информационным воздействиям гибридной войны", - говорится в сообщении.