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14.01.2022  17:55   Евгений Клочко

В СБУ увидели российский след в псевдоминированиях на территории Харькова

В последнее время в публичной плоскости фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании важных объектов социальной сферы по всей территории Украины.

В СБУ увидели российский след в псевдоминированиях на территории Харькова
 
В результате тщательных проверок со стороны СБУ, Нацполиции и других уполномоченных на это органов государственной власти эти сообщения не подтверждаются на практике, а намереваются создать напряжение и панические настроения в обществе, сообщает пресс-служба СБУ в Харьковской области.
 
 
В силовом ведомстве призвали харьковчан сохранять спокойствие и отметили, что Служба безопасности Украины и, в частности, Антитеррористический центр при СБУ вместе с Национальной полицией в рамках своего функционала ежедневно отрабатывают каждое из таких сообщений.
 
"Мы открыты для коммуникации со СМИ и готовы при необходимости оперативно предоставлять обществу проверенную и актуальную информацию. Вместе мы сможем эффективно противодействовать вредным информационным воздействиям гибридной войны", - говорится в сообщении.
 
Источник:   СБУ Харьковской области
 Тэги:  сбу, минирование, харьков
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