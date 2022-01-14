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14.01.2022  13:03   Евгений Клочко

42 торговых центра, суд и 191 учебное заведение: в Харькове искали взрывчатку

При осмотре мест происшествий и близлежащих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ обнаружено не было.

Массовое минирование в Харькове: эвакуировано почти 5 тысяч учащихся Массовое минирование в Харькове: эвакуировано почти 5 тысяч учащихся
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главное управление нацполиции в Харьковской области.
 
По словам правоохранителей, 13 января в течение всего дня к ним поступило несколько электронных писем с информацией о заминировании в торговых центрах, школах и районном суде по улице Валентиновской.
 
В общей сложности правоохранители осмотрели 42 торговых центра, суд и 191 учебное заведение, откуда эвакуировали 4450 учеников и персонал.
 
 
На данный момент проводится досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
 
Если злоумышленника задержат и его вину докажет суд, то ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.
 
Тэги:  минирование, школа, харьков
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