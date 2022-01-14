14.01.2022 13:03 Евгений Клочко

42 торговых центра, суд и 191 учебное заведение: в Харькове искали взрывчатку

При осмотре мест происшествий и близлежащих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ обнаружено не было.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главное управление нацполиции в Харьковской области.

По словам правоохранителей, 13 января в течение всего дня к ним поступило несколько электронных писем с информацией о заминировании в торговых центрах, школах и районном суде по улице Валентиновской.

В общей сложности правоохранители осмотрели 42 торговых центра, суд и 191 учебное заведение , откуда эвакуировали 4450 учеников и персонал.

На данный момент проводится досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Если злоумышленника задержат и его вину докажет суд, то ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.