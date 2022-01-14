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14.01.2022  12:50   Виталий Хиневич

Египтянин привез в Харьков контрабандный табак

В аэропорту «Харьков» был задержан иностранец.

Контрабанда
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской таможни.
 
Сообщается, что житель Египта прибыл в Харьков из Стамбула. При прохождении таможенного контроля в его поклаже были обнаружены блоки с табачным изделиями. Общее количество которых превышало допустимую норму, согласно Таможенного кодекса Украины.
 
 
В отношении иностранца был составлен протокол, в свою очередь табачная продукция была изъята. 
 
Напомним, ранее 55-летний мужчина хотел пересечь государственную границу через пропускной пункт «Гоптовка» на автомобиле Peugeot. Во время осмотра транспортного средства в бензобаке были найдены 33 единицы запчастей для двигателя тракторов. Автовладелец хотел вывести запчасти на территорию России с целью дальнейшей перепродажи.
 
Источник:   Харьковская таможня
 Тэги:  происшествие, харьков
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