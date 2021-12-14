14.12.2021 12:40 Рита Парфенова

На Гоптовке таможенники изъяли у россиянина запчасти к Porsche (фото)

На многостороннем автомобильном пункте пропуска «Гоптовка» харьковские таможенники обнаружили у россиянина запчасти для Porsche, стоимость которых превысила разрешенную норму товаров для перемещения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую таможню.



Гражданин Российской Федерации пересекал государственную границу по «зеленому коридору», на котором автоматически предусматривается отсутствие подлежащих декларированию товаров. Однако во время контроля таможенники обнаружили в салоне и багажнике запчасти для автомобиля Porsche. В багаже были часть бампера, воздуховоды, траверсы, крепления, накладки колесной арки, панели номерного знака.





У хозяина груза не было финансовых документов на запчасти, а с его слов, общая стоимость запчастей составляла 41530 гривен, что равняется 1363,78 евро. Озвученная сумма превышает превышающих не облагаемую норму перемещения товаров через таможенную границу Украины. Поэтому на мужчину составили протокол по ст.471 Таможенного кодекса Украины. Автомобильные запчасти изъяты.

Напомним, 30 ноября 55-летний мужчина хотел пересечь государственную границу через пропускной пункт «Гоптовка» на автомобиле Peugeot. Во время осмотра транспортного средства в бензобаке были найдены 33 единицы запчастей для двигателя тракторов. Автовладелец хотел вывести запчасти на территорию России с целью дальнейшей перепродажи.