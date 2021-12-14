На Гоптовке таможенники изъяли у россиянина запчасти к Porsche (фото)

На многостороннем автомобильном пункте пропуска «Гоптовка» харьковские таможенники обнаружили у россиянина запчасти для Porsche, стоимость которых превысила разрешенную норму товаров для перемещения.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую таможню.
Гражданин Российской Федерации пересекал государственную границу по «зеленому коридору», на котором автоматически предусматривается отсутствие подлежащих декларированию товаров. Однако во время контроля таможенники обнаружили в салоне и багажнике запчасти для автомобиля Porsche. В багаже были часть бампера, воздуховоды, траверсы, крепления, накладки колесной арки, панели номерного знака.
У хозяина груза не было финансовых документов на запчасти, а с его слов, общая стоимость запчастей составляла 41530 гривен, что равняется 1363,78 евро. Озвученная сумма превышает превышающих не облагаемую норму перемещения товаров через таможенную границу Украины. Поэтому на мужчину составили протокол по ст.471 Таможенного кодекса Украины. Автомобильные запчасти изъяты.
Комментариев: 0
Главным ключом к успеху станет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
влажность:
давление:
ветер: