14.12.2021 12:20 Виталий Хиневич

В Харькове мужчина выпал с балкона

Харьковчанин проводил ремонтные работы своего жилища, в этот момент с ним произошел несчастный случай.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.

Отмечается, что на улице Бучмы, 34А мужчина чинил балкон своей квартиры и в это время сорвался вниз, в результате падения он скончался на месте происшествия.

На данный момент тело гражданина накрыто простыней, на месте работают сотрудники полиции.

Напомним, ранее на Холодной Горе мужчина выпрыгнул из окна подъезда на припаркованное авто.

Источник: Телеграмм Канал Харьков оперативный

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