14.12.2021 12:07 Евгений Клочко

Харьковчане почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС

14 декабря в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.



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В Молодежном парке, во время церемонии возложения, Харьковский городской голова Игорь Терехов поблагодарил чернобыльцев за их героический подвиг.

«В ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы приняли участие более полумиллиона человек. Многие из них ушли из жизни, многие - пожертвовали здоровьем. Я благодарен всем ликвидаторам. Они спасли мир, и мы должны хранить память о произошедшем», - подчеркнул Игорь Терехов.

Стоит отметить, что харьковские городские власти всячески поддерживает семьи ликвидаторов. Из бюджета территориальной громады города выделяются средства на материальную помощь участникам ликвидации аварии на ЧАЭС и семьям погибших. Также установлены льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям вдов чернобыльцев.

Справка. Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. День памяти участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС установлен Указом Президента Украины в 2006 году и отмечается ежегодно 14 декабря. Именно в этот день 1986 года был принят в эксплуатацию комплекс защитных сооружений над разрушенным четвертым реактором атомной станции.

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