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14.02.2022  12:43   Людмила Виниченко

Днепрянин пытался незаконно вывезти в Россию 4 детей: в полиции рассказали подробности

Житель Днепра пытался незаконно вывезти четырех детей на территорию Российской Федерации.

Днепрянин пытался незаконно вывезти в Россию 4 детей
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Нацполицию Харьковской области, 34-летний мужчина попытался вывезти детей за границу после ссоры с сожительницей. 10 февраля правоохранителям поступила информация о том, что мужчина с несовершеннолетними детьми направляется к государственной границе. Он был задержан в 20 метрах от границы и утверждал, что является отцом для мальчиков 4, 7, 10 лет и девочки 9 лет. Однако никаких документов, подтверждающих отцовство, при нем не было. 
 
 
Позже стало известно, что задержанный ранее уже привлекался к ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы. 
 
На данный момент с детьми работают службы по делам несовершеннолетних в Днепропетровской области. 
 
Напомним, ранее мы писали о 65-летнем мошеннике, который пытался покинуть Украину через пункт пропуска "Гоптовка".
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  гоптовка, таможня, харьков
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