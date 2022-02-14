14.02.2022 12:43 Людмила Виниченко

Днепрянин пытался незаконно вывезти в Россию 4 детей: в полиции рассказали подробности

Житель Днепра пытался незаконно вывезти четырех детей на территорию Российской Федерации.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Нацполицию Харьковской области, 34-летний мужчина попытался вывезти детей за границу после ссоры с сожительницей. 10 февраля правоохранителям поступила информация о том, что мужчина с несовершеннолетними детьми направляется к государственной границе. Он был задержан в 20 метрах от границы и утверждал, что является отцом для мальчиков 4, 7, 10 лет и девочки 9 лет. Однако никаких документов, подтверждающих отцовство, при нем не было.

Позже стало известно, что задержанный ранее уже привлекался к ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы.

На данный момент с детьми работают службы по делам несовершеннолетних в Днепропетровской области.

Напомним, ранее мы писали о 65-летнем мошеннике , который пытался покинуть Украину через пункт пропуска "Гоптовка".