14.02.2022 12:43 Людмила Виниченко
Днепрянин пытался незаконно вывезти в Россию 4 детей: в полиции рассказали подробности
Житель Днепра пытался незаконно вывезти четырех детей на территорию Российской Федерации.
Как сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Нацполицию Харьковской области, 34-летний мужчина попытался вывезти детей за границу после ссоры с сожительницей. 10 февраля правоохранителям поступила информация о том, что мужчина с несовершеннолетними детьми направляется к государственной границе. Он был задержан в 20 метрах от границы и утверждал, что является отцом для мальчиков 4, 7, 10 лет и девочки 9 лет. Однако никаких документов, подтверждающих отцовство, при нем не было.
Позже стало известно, что задержанный ранее уже привлекался к ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы.
На данный момент с детьми работают службы по делам несовершеннолетних в Днепропетровской области.
Напомним, ранее мы писали о 65-летнем мошеннике
, который пытался покинуть Украину через пункт пропуска "Гоптовка".
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0