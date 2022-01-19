19.01.2022 15:35 Виталий Хиневич

Шел на похороны отца: в Харьковской области задержали правонарушителя

На Харьковщине задержали мужчину, который хотел незаконно перейти государственную границу.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Восточное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что 18 января пограничники предотвратили незаконное пересечение государственной границы.

Местные жители села Токаревка сообщили военнослужащим, про неизвестного мужчину, который двигается в сторону границы. В ходе отработки полученной информации, правоохранители задержали 30-летнего гражданина Украины, который проживает в Донецкой области.

По словам задержанного, он направлялся в Россию на похороны отца. В связи с отсутствием документов, которые дают право на пересечение границы, гражданин решил сделать это незаконным образом.

За противоправные действия мужчине может грозить административная ответственность. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Напомним, ранее в Харьковской области внук с бабушкой хотел пересечь государственную границу за взятку.