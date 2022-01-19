Харьковские коммунальщики ищут водителя, который снес фонарный столб (видео)

Администрация СКП "Харьковзеленстрой" ищет водителя эвакуатора, который 19 января совершил ДТП в Харькове и скрылся.
Ранее сообщалось, что в Холодногорском районе Харькова Volkswagen Touareg снес столб. В результате ДТП погибла жена водителя внедорожника, которая находилась на пассажирском сидении.
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Если в отношениях с кем-то назрели сложности, то в этот день есть риск их усугубить. Чтобы этого не произошло, придется соблюдать повышенную осторожность.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночной снегопад продолжится утром, но к полудню должен закончиться.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
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