19.01.2022 15:08 Илья Романов

Харьковские коммунальщики ищут водителя, который снес фонарный столб (видео)

Администрация СКП "Харьковзеленстрой" ищет водителя эвакуатора, который 19 января совершил ДТП в Харькове и скрылся.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальное предприятие.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 января у Каскада. Водитель эвакуатора, сдавая назад, допустил наезд на опору внешнего освещения и скрылся с места совершенного ДТП.

Администрация коммунального предприятия просит водителя данного эвакуатора связаться с ними. Также коммунальщики просят всех, у кого есть кадры с видеорегистраторов, обратиться по телефону +380 73 236 6778, Алексей.

Ранее сообщалось, что в Холодногорском районе Харькова Volkswagen Touareg снес столб. В результате ДТП погибла жена водителя внедорожника, которая находилась на пассажирском сидении.