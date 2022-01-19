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19.01.2022  15:08   Илья Романов

Харьковские коммунальщики ищут водителя, который снес фонарный столб (видео)

Администрация СКП "Харьковзеленстрой" ищет водителя эвакуатора, который 19 января совершил ДТП в Харькове и скрылся.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальное предприятие.
 
Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 января у Каскада. Водитель эвакуатора, сдавая назад, допустил наезд на опору внешнего освещения и скрылся с места совершенного ДТП. 
 
Администрация коммунального предприятия просит водителя данного эвакуатора связаться с ними. Также коммунальщики просят всех, у кого есть кадры с видеорегистраторов, обратиться по телефону +380 73 236 6778, Алексей.
 

Ранее сообщалось, что в Холодногорском районе Харькова Volkswagen Touareg снес столб. В результате ДТП погибла жена водителя внедорожника, которая находилась на пассажирском сидении.

Тэги:  дтп, харьков
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