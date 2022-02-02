Мошенника в розыске задержали на границе под Харьковом

Мужчина хотел въехать в Украину с территории России
65-летнего мошенника задержали на «Гоптовке» пограничники Харьковского отряда, передает РЕДПОСТ.
Мужчина возвращался из России на автомобиле BMW и во время проведения пограничного контроля на него сработала база данных стражей порядка.
По предварительным данным установлено, что мужчина был обвинен по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины – «Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой».
Мужчину задержали и после завершения процессуальных действий разыскиваемого передали сотрудникам Национальной полиции.
Напомним, на Харьковщине задержали мужчину, который хотел незаконно перейти государственную границу.
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