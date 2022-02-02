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02.02.2022  11:48   Рита Парфенова

Мошенника в розыске задержали на границе под Харьковом

Мужчина хотел въехать в Украину с территории России

Сработала база данных Госпогранслужбы

65-летнего мошенника задержали на «Гоптовке» пограничники Харьковского отряда, передает РЕДПОСТ.

Мужчина возвращался из России на автомобиле BMW и во время проведения пограничного контроля на него сработала база данных стражей порядка.

По предварительным данным установлено, что мужчина был обвинен по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины – «Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой».

Мужчину задержали и после завершения процессуальных действий разыскиваемого передали сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, на Харьковщине задержали мужчину, который хотел незаконно перейти государственную границу.

Источник:   Восточное региональное управление ГНСУ
 Тэги:  пограничники, харьков
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