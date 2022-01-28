28.01.2022 12:47 Евгений Клочко

На Гоптовке украинка пыталась вывезти в Россию антикварные немецкие часы

Харьковские таможенники 27 января предотвратили вывоз из Украины культурных ценностей XIX века.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской таможни. Старинные часы "JUNGHANS" попыталась вывезти на территорию Российской Федерации украинка. Ориентировочно немецкие часы были произведены в период с 1890 по 1900 гг.

Никаких документов на антикварное изделие она при себе не имела. Одновременно с этим женщина не указала таможенникам, что имеет при себе предметы, которые ограничены к перемещению через таможенную границу Украины.

В отношении женщины был составлен протокол по ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Часы были изъяты отправлены на дополнительную экспертизу.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабанду коллекции произведений искусства в Российскую Федерацию.