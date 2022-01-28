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28.01.2022  12:58   Рита Парфенова

Минздрав продлил действие бумажных больничных: когда и при каких обстоятельствах их выпишет врач

Бумажные больничные разрешено выдавать в редких случаях до 1 мая 2022 года.

Бумажный больничный

Об этом говорится в проекте приказа «О внесении изменений в некоторые приказы Минздрава», передает РЕДПОСТ.

Бумажные листки нетрудоспособности предусматриваются в четырех случаях:

Врачи смогут выписывать бумажные больничные, если:

  1. если нужно продлить или закрыть листок нетрудоспособности, который был выдан в бумажной форме до 1 октября 2021 г.;
  2. по истечение 7-дневного срока, в течение которого врач может внести изменения в медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестр медицинских заключений в электронной системе здравоохранения. В таком случае решение о выдаче листка нетрудоспособности принимает врачебно-консультативная комиссия заведения здравоохранения, а при ее отсутствии – главный врач заведения;
  3. происходит усыновление ребенка в течение двух месяцев с даты его рождения, указанного в свидетельстве о рождении. Листок нетрудоспособности кажется на основании решения суда об усыновлении и свидетельстве о рождении;
  4. возникли технические проблемы с передачей данных, что приводит к невозможности формирования электронного листа нетрудоспособности в течение семи дней с даты создания медицинского заключения о временной нетрудоспособности для устранения таких проблем.

В случае, если лечебное учреждение не подключено к электронной системе здравоохранения, выдача бумажных больничных не предусмотрена.

Напомним, с 1 октября 2021 года в Украине началась реформа электронных больничных. По состоянию на середину января этого года с начала реформы электронных листков нетрудоспособности украинцы более 4,5 млн. раз воспользовались новой услугой.

Источник:   МОЗ
 Тэги:  харьков, больничный, моз
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