Минздрав продлил действие бумажных больничных: когда и при каких обстоятельствах их выпишет врач

Бумажные больничные разрешено выдавать в редких случаях до 1 мая 2022 года.
Об этом говорится в проекте приказа «О внесении изменений в некоторые приказы Минздрава», передает РЕДПОСТ.
Бумажные листки нетрудоспособности предусматриваются в четырех случаях:
В случае, если лечебное учреждение не подключено к электронной системе здравоохранения, выдача бумажных больничных не предусмотрена.
Напомним, с 1 октября 2021 года в Украине началась реформа электронных больничных. По состоянию на середину января этого года с начала реформы электронных листков нетрудоспособности украинцы более 4,5 млн. раз воспользовались новой услугой.
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