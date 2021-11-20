20.11.2021 15:10 Виталий Хиневич

Получить ответы на все вопросы: Минздрав Украины открыл новую "горячую линию"

Граждане Украины могут обратиться на горячую линию и получить ответы на вопросы, касающиеся электронных сервисов системы здравоохранения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что ведомство запустило бесплатную "горячую линию". Позвонив по номеру 16-77 можно задать вопросы и получить ответы по Е-больничным.

В Украине с 1 октября, в рамках медреформы, все учреждения здравоохранения начали выдавать электронные больничные - это электронный документ, удостоверяющий факт временной нетрудоспособности человека.

"Запуск такого масштабного сервиса ставит перед нами большие вызовы и мы хотим адекватно реагировать на них, чтобы реформы в медицинской сфере проходили безболезненно для врачей и пациентов. Поэтому нам надо наладить взаимодействие с людьми. Мы запустили "горячую линию" и рассчитываем на обратную связь, чтобы улучшить сервис государственных цифровых услуг и вместе сделать его удобным и понятным всем", - заявила заместитель министра по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Почти 20 операторов "горячей линии" будут ежедневно с 8 до 22 часов бесплатно предоставлять консультации, люди смогут получить ответы на свои вопросы в любой момент.

Работать Контактный центр будет в течение трёх месяцев.

Напомним, с момента запуска реформы больничных в электронной системе здравоохранения врачи сформировали более 3,9 медицинских выводов о временной нетрудоспособности. На их основании в реестре Пенсионного фонда Украины сформировано 2,9 миллионов Е-больничных, выплаты по которым уже составили более 1 миллиарда гривен.