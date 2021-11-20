    
Главная Новости Харькова Медицина Получить ответы на все вопросы: Минздрав Украины открыл новую "горячую линию"
20.11.2021  15:10   Виталий Хиневич

Получить ответы на все вопросы: Минздрав Украины открыл новую "горячую линию"

Граждане Украины могут обратиться на горячую линию и получить ответы на вопросы, касающиеся электронных сервисов системы здравоохранения.

Электронный больничный в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
 
Отмечается, что ведомство запустило бесплатную "горячую линию".  Позвонив по номеру 16-77 можно задать вопросы и получить ответы по Е-больничным. 
 
В Украине с 1 октября, в рамках медреформы, все учреждения здравоохранения начали  выдавать электронные больничные - это электронный документ, удостоверяющий факт временной нетрудоспособности человека. 
 
"Запуск такого масштабного сервиса ставит перед нами большие вызовы и мы хотим адекватно реагировать на них, чтобы реформы в медицинской сфере проходили безболезненно для врачей и пациентов. Поэтому нам надо наладить взаимодействие с людьми. Мы запустили "горячую линию" и рассчитываем на обратную связь, чтобы улучшить сервис государственных цифровых услуг и вместе сделать его удобным и понятным всем", - заявила заместитель министра по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.
 
Почти 20 операторов "горячей линии" будут ежедневно с 8 до 22 часов бесплатно предоставлять консультации, люди смогут получить ответы на свои вопросы в любой момент.
Работать Контактный центр будет в течение трёх месяцев.
 
Напомним, с момента запуска реформы больничных в электронной системе здравоохранения врачи сформировали более 3,9 медицинских выводов о временной нетрудоспособности. На их основании в реестре Пенсионного фонда Украины сформировано 2,9 миллионов Е-больничных, выплаты по которым уже составили более 1 миллиарда гривен.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  минздрав, больничный, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.11 Медицина Вакцинация: кто из врачей может остаться без работы 17.11 Медицина В Минздраве хотят усилить ограничения для "желтой" зоны: что поменяется 09.11 Медицина Кого еще не допустят к работе без COVID-сертификата: добавлен перечень профессий
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 