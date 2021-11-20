20.11.2021 14:40 Виталий Хиневич

В Харькове прошли похороны Сейфаддина Гурбанова

20 ноября состоялось прощание с Почётным гражданином Харькова и заслуженным художником Азербайджана, и народным художником Украины Сейфаддином Гурбановым.



В Харькове прошли похороны Сейфаддина Гурбанова



Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ . Скульптор скоропостижно скончался 16 ноября на 59 году жизни.

Его работы широко известны не только харьковчанам, их знают и за пределами страны. Во многих странах Европы представлены произведения его рук.

Церемония прощания с Сейфаддином Гурбановым состоялась на территории Азербаржанского культурно-информационного центра, председателем которого был скульптор.

Символично, что рядом с центром расположен дом, где долгое время жил скульптор. Родные, близкие, друзья, коллеги, представители городской власти и неравнодушные харьковчане почтили память и провели в последний путь Сейфаддина Гурбанова.

"Это огромная утрата для многих. Ведь Сейфаддин Гурбанов объединил многих людей разных национальностей. Много лет он жил и творил в Харькове. Его работы знают все горожане. И теперь он похоронен здесь в родном для него Харькове", - отметил первый заместитель городского головы Александр Новак.

Он также добавил, что Харьковский городской совет помог родным и близким скульптора с организационными моментами и поспособствовал выделению места на городском кладбище №2, где и похоронен скульптор.

Представители посольства Азербайджана отмечают, что в контакте с городской властью Харькова в будущем увековечат память Сейфаддина Гурбанова.

Напомним, Харьковский городской голова Игорь Терехов выразил соболезнования родным и близким Сейфаддина Гурбанова, который скоропостижно скончался 16 ноября.

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