    
Главная Новости Харькова Общество В Харькове прошли похороны Сейфаддина Гурбанова
20.11.2021  14:40   Виталий Хиневич

В Харькове прошли похороны Сейфаддина Гурбанова

20 ноября состоялось прощание с Почётным гражданином Харькова и заслуженным художником Азербайджана, и народным художником Украины Сейфаддином Гурбановым.


В Харькове прошли похороны Сейфаддина Гурбанова
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Скульптор скоропостижно скончался 16 ноября на 59 году жизни.
 
Его работы широко известны не только харьковчанам, их знают и за пределами страны. Во многих странах Европы представлены произведения его рук. 
 
Церемония прощания с Сейфаддином Гурбановым состоялась на территории Азербаржанского культурно-информационного центра, председателем которого был скульптор.
 
Символично, что рядом с центром расположен дом, где долгое время жил скульптор. Родные, близкие, друзья, коллеги, представители городской власти и неравнодушные харьковчане почтили память и провели в последний путь Сейфаддина Гурбанова.
 
"Это огромная утрата для многих. Ведь Сейфаддин Гурбанов объединил многих людей разных национальностей. Много лет он жил и творил в Харькове. Его работы знают все горожане. И теперь он похоронен здесь в родном для него Харькове", - отметил первый заместитель городского головы Александр Новак. 
 
Он также добавил, что Харьковский городской совет помог родным и близким скульптора с организационными моментами и поспособствовал выделению места на городском кладбище №2, где и похоронен скульптор. 
 
Представители посольства Азербайджана отмечают, что в контакте с городской властью Харькова в будущем увековечат память Сейфаддина Гурбанова.
 
Напомним, Харьковский городской голова Игорь Терехов выразил соболезнования родным и близким Сейфаддина Гурбанова, который скоропостижно скончался 16 ноября.
 

Фотогалерея

Тэги:  сейфаддин гурбанов, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 